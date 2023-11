The Game Awards: Debatte über Definition von Indie-Spielen

Laut der Ansicht einiger Spieler gehört Dave the Diver bei den diesjährigen Nominierungen für die Game Awards nicht in die Kategorie „Best Independent Game“. Das Rollenspiel des Entwicklers Mintrocket Games wurde letztes Jahr im Oktober für PC veröffentlicht.

Über die Definition eines Indie-Spiels sprach Geoff Keighley mit den Zuschauern in einem Q&A-Livestream.

Über seine Ansichten zu Dave the Diver und was ein Indie-Spiel sei, antwortete er: „Das ist eine gute Frage. Unabhängig kann für verschiedene Leute unterschiedliche Dinge bedeuten, und es ist eine Art weit gefasster Begriff.“

„Man kann sich darüber streiten, ob unabhängig das Budget des Spiels bedeutet, ob unabhängig bedeutet, woher die Finanzierung stammt, ob es die Größe des Teams bedeutet. Bedeutet es den unabhängigen Geist des Spiels, also ein kleineres Spiel, das irgendwie anders ist?“

„Ich denke, jeder hat seine eigene Meinung dazu, und wir überlassen es unserer Jury aus 120 Medienvertretern aus aller Welt, die über diese Preise abstimmen, zu entscheiden, ob etwas unabhängig ist oder nicht.“

„Wisst ihr, in anderen Branchen gibt es manchmal Dinge – ich glaube, in der Filmindustrie darf das Budget nicht höher als diese Summe sein, sonst ist es nicht unabhängig, also weiß ich es nicht.“

„Einige Leute haben gesagt, Larian mit Baldur’s Gate 3 sei ein unabhängiges Spiel. Kojima Productions mit Death Stranding, manche Leute sagen, das sei ein unabhängiges Spiel. Und auch wenn es ein unabhängiges Studio ist, wird es natürlich von PlayStation finanziert.“