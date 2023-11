SteamWorld Build: Vorbestellung für Xbox möglich

Autor:, in / SteamWorld Build

SteamWorld Build kann ab sofort für Xbox Series X|S und Xbox One vorbestellt werden.

Vorbestellungen für SteamWorld Build, den kommenden City-Builder und Dungeon-Delver von Thunderful und The Station, sind ab sofort für Nintendo Switch, Xbox Series S|X, Xbox One und PlayStation 4|5 zu einem Preis von 29,99 € möglich. Neueinsteiger in die SteamWorld-Franchise können sich SteamWorld Dig im SteamWorld Build & Dig Bundle für nur 5 € sichern.

SteamWorld Build erscheint außerdem zum Release am 1. Dezember im Xbox Game Pass.

Der neueste Teil der preisgekrönten SteamWorld-Franchise verbindet das Städtebau-Genre mit dem Dungeon Keeper-ähnlichen Untertagebau und schmiert die Rädchen mit der einzigartigen SteamWorld-Geheimsoße. Das Spiel wurde gleichzeitig für PC und Konsole entwickelt, was bedeutet, dass jeder Aspekt von SteamWorld Build so konzipiert wurde, dass das Spiel mit einem Controller in der Hand genauso gut funktioniert wie mit Maus und Tastatur, wodurch ein traditionell PC-zentriertes Genre ohne Kompromisse auf die Konsole gebracht wird.

Als Architekt einer SteamWorld-Bergbaustadt musst du Häuser für deine Steambot-Bewohner errichten, sie ernähren und für ein wenig Unterhaltung sorgen. Wagt euch in die verlassene Mine unter eurer Stadt, von der es heißt, dass sie mit uralter Technologie gefüllt ist, die den Schlüssel zum Entkommen aus dem drohenden Untergang darstellt.

Nutzt die natürlichen Ressourcen über der Erde und die reichlich vorhandenen Erze unter der Erde, um eure Stadt zu erweitern und neue Bewohner zu animieren, sich der Aufgabe anzuschließen, tiefer zu graben, unermessliche Reichtümer zutage zu fördern und ihnen schließlich zu helfen, den Planeten zu verlassen!