Exoprimal: Einführung in die Dinosaurierwelt

In einem neuen Video zu Exoprimal gibt es eine Einführung in die Dinosaurierwelt von Capcom.

Exoprimal gibt euch in einem neuen Video eine Einführung in die Dinosaurierwelt. Dieses teambasierte Actionspiel ist eine neue Marke, die einen prähistorischen Inferno auf die nahe Zukunft loslässt. Die Exofighter werden im Jahr 2023 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam in den Kampf ziehen, um Dinosaurier-Invasionen abzuwehren und die Menschheit vor dem Aussterben zu retten.

Exoprimal bietet ein neues Mehrspieler-Erlebnis, das auf einem kooperativen Spielgeschehen basiert – aber packenden Wettbewerb bietet. Im Hauptmodus des Spiels, Dino-Überleben, kämpfen Teams gegen unzählige Dinosaurier, während sie in 5v5-Matches versuchen, die Missionen vor den rivalisierenden Spieler und Spielerinnen abzuschließen.

Die Exofighter sind stets in der Unterzahl und müssen zusammenarbeiten, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Ihre Exosuits gibt es in verschiedenen Klassen, die jeweils eine bestimmte Rolle im Kampf spielen. Angriffsmodelle wie der Scharfschütze Deadeye und der nahkampforientierte Zephyr zeichnen sich dadurch aus, dass sie feindliche Schwärme ausschalten.

In der Zwischenzeit helfen Panzer wie der schildtragende Roadblock und Unterstützungstypen wie der lebenswichtige Witchdoctor, alle am Leben zu erhalten, um einen weiteren Tag zu kämpfen.

Weitere Informationen und Updates zu Exoprimal werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Eine Übersicht aller Neuigkeiten gibt es auf der Exoprimal-Game-Seite von XboxDynasty.de.