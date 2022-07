Marvel’s Midnight Suns: Heldengeschichte von Spider-Man entwirrt

Begleitet Comicstorian, wenn er die Geschichte eures Lieblings-Crawlers aus dem Netz entwirrt, bevor er am 7. Oktober den Midnight Suns beitritt.

Marvel’s Midnight Suns erscheint am 07. Oktober 2022 und in einem neuen „Comicstorian“-Video könnt ihr euch die Geschichte von Spider-Man ganz genau anschauen. Das Spiel steht dabei bereits im Microsoft Store in vier Versionen als Vorbestellung bereit:

Hier gibt es das Marvel’s Midnight Suns Video zu sehen: