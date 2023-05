Mit „Blut Sturm“ wird es den vierten und zugleich letzten DLC für das Heldenspiel Marvel’s Midnight Sun geben. In einem ausführlichen Gameplay-Trailer und Charakter Deep Dive-Video wird euch jetzt ein Einblick in den DLC und die neue Heldin Storm geliefert.

Die Mutantin Storm, Ororo Munroe, ist eine der mächtigsten Mutantinnen auf dem Planeten. Sie wurde von einer Dorfpriesterin in Kenia aufgenommen, wo sie als Kind lebte. Das Dorf litt allerdings unter einer schweren Dürre. Ororo beschwor den Regen in einem Versuch zu helfen und wurde von den Dorfbewohnern als Regengöttin verehrt. Als sie später von Charles Xavier als Mitglied der X-Men rekrutiert wurde, nahm sie den Namen „Storm“ an.

Auch zu der PlayStation 4 und Xbox One Version gibt es Neuigkeiten: Diese wird am 11. Mai veröffentlicht, wie wir bereits berichtet haben. Also zeitgleich mit der Veröffentlichung des DLC „Blut Sturm“. Die Switch-Version wurde in der Zwischenzeit eingestellt. Die Nintendo-Konsole erhält somit keinen Ableger des Titels.

Der DLC steht allen Spielern zur Verfügung, die eine Legendary Edition oder den Marvel’s Midnight Season Pass besitzen. Alle anderen können den DLC im Spiel kaufen.

Marvel’s Midnight Suns gibt es für die Xbox Series X/S ab 74,99 EUR. Gold-Nutzer sollten sich den kräftigen Rabatt nicht entgehen lassen, so kostet das Spiel in der Digital+ Edition nur 39,99 EUR statt 79,99 EUR.