Marvel’s Midnight Suns erscheint weltweit für Xbox One und PlayStation 4 am 11. Mai 2023.

Marvel’s Midnight Suns erscheint nächste Woche am 11. Mai 2023 für Xbox One und PlayStation 4 exklusiv in digitaler Form.

Alle vier DLCs werden ebenfalls an diesem Datum erhältlich und spielbar sein, die Nintendo Switch Version von Marvel’s Midnight Suns wird als Teil der neuen Pläne nicht veröffentlicht.

Am 11. Mai erscheint der vierte und letzte DLC – Blood Storm – featuring Storm! Jeder der DLCs, die separat oder als Teil des Marvel’s Midnight Suns Season Pass (in der Legendary Edition enthalten) erhältlich sind, bietet je einen neuen rekrutier baren Helden, drei neue Story-Missionen und ein neues Upgrade für die Abtei, sowie eine Auswahl an neuen Helde-Skins und -Outfits.

Storm, mit echtem Namen Ororo Munroe, die gemeinhin als eine der mächtigsten Mutantinnen auf dem Planeten gilt, ist bereits in jungen Jahren Waise geworden und wurde von einer Dorfpriesterin aufgenommen, als sie in die Heimat ihrer Mutter in Kenia reiste. Als das Dorf unter einer Dürre litt, beschwor Ororo den Regen in einem Versuch zu helfen. Obwohl ihre Mutanten-Kraft der Wettermanipulation negative Konsequenzen an einem anderen Ort in der Region hatte, verehrten die Dorfbewohner sie als Regengöttin.

Jahre später, als sich ihre Fähigkeit, das Wetter zu kontrollieren rumgesprochen hatte, wurde Ororo von Charles Xavier als Mitglied der X-Men rekrutiert und nahm den Namen Storm an. Sie führte die X-Men und verwendete ihre Mutanten-Kräfte, um Leuten auf der ganzen Welt zu helfen. Während der Suche nach einem bedrohten Mutanten-Kind in New York gemeinsam mit Wolverine, trifft Storm auf Magik, die sie dazu ermutigt sich den Midnight Suns in Blood Storm anzuschließen.