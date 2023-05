Marvel’s Midnight Sunsist ab sofort auf Xbox One und PlayStation 4 erhältlich, mit allen DLCs verfügbar zum Kauf und spielbereit.

2K und Marvel Entertainment kündigten an, dass Marvel’s Midnight Suns jetzt exklusiv in digitaler Form für Xbox One und PS4 erhältlich ist – zusätzlich zu den bereits bestehenden Plattformen Windows PC über Steam und den Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Die Nintendo Switch Version wird als Teil der neuen Pläne nicht mehr weiter angeboten. Zur Feier des Launchs wird die Standard-Version von Marvel’s Midnight Suns zum Einführungspreis von 34,99 € für PS4 (für alle PlayStation Plus Abonnent) und Xbox One erhältlich sein.

Zusätzlich ist auch Blood Storm, der vierte und letzte DLC für Marvel’s Midnight Suns mit der rekrutier baren Heldin Storm, ab sofort weltweit auf allen Plattformen, inklusive Xbox One und PlayStation 4, erhältlich. In Blood Storm zeigt Storm kraftvolle Wind- und Blitz-basierte Fähigkeiten, die Gegner betäuben oder zurückschlagen und Schaden passend zu den elementaren Kräften, die im Spiel sind, anrichten.

Blood Storm beinhaltet:

Eine neue rekrutierbare Heldin: Storm, eine Wetter-beherrschende Mutantin mit zehn einzigartigen Held-Fähigkeiten

Neue Story-Missionen: Kämpft gegen eine Menge neuer Gegner-Typen in herausfordernden neuen Begegnungen, einschließlich eines großen Finales, wenn alle Missionen aus dem Season Pass abgeschlossen wurden

Neue Abtei-Upgrades: ein verbesserter T.H.R.E.A.T-Raum

Drei zusätzliche Heldinnen-Skins sieben Abtei-Outfits und zwei Badeanzüge für Storm

Storm kann mit Abschluss ihrer ersten Story-Mission „Hard Knock Life“ rekrutiert werden, die verfügbar wird, sobald „The Best There Is“ in Akt 1 beendet wurde.

Im Kampf ist Storm eine gut ausbalancierte Heldin und in der Lage, einem oder mehreren Zielen Schaden zuzufügen. Sie kann Feinde via Betäubung und Rückstoß kontrollieren – dies benötigt Geduld, bis ihre Fähigkeiten ihre volle Kraft erreicht haben.

Ihr einzigartiges Forschungsprojekt in der Abtei, der verbesserte T.H.R.E.A.T-Raum, fügt Modifikationen hinzu, die es erlauben die Gegnerschwierigkeit im T.H.R.E.A.T-Raum einzustellen, was sich sowohl auf die Stats auswirkt als auch auf Menge der XP, die Spieler erhalten. Mehrere Held können ebenfalls hinzugefügt werden; mit der Verbesserung ihrer Forschungsprojekts werden noch mehr Anpassungsoptionen zugefügt, die selbst die Bösewichte umfassen, die bereits getroffen wurden!

Jedes DLC-Pack beinhaltet drei neue Story-Missionen für jede:n der DLC-Held. Spieler, die alle vier DLCs oder den Marvel’s Midnight Suns Season Pass erworben haben, schalten nach Beendigung aller DLC-Story-Missionen eine geheime Bonus-Mission frei.