Grand Theft Auto V: Kommende Verbesserungen für GTA Online

GTA Online: Details zu Verbesserungen des Spielerlebnisses in The Criminal Enterprises.

Neben einer Vielzahl an Gameplay-Neuerungen, einer Flotte neuer Fahrzeuge und vielem mehr, das ab kommender Woche und den Wochen danach verfügbar sein wird, führt GTA Online: The Criminal Enterprises auch eine große Anzahl von allgemeinen Verbesserungen des Spielerlebnisses ein, darunter viele, die von euch über die Feedback-Website von GTA Online angeregt wurden.

Rockstar Games verkündet: „Dank der beachtlichen Bemühungen unserer Community haben wir eine Vielzahl an verschiedensten Verbesserungen und Erweiterungen für das allgemeine Spielerlebnis in GTA Online auf allen aktuellen Plattformen einschließlich der neuesten Konsolengeneration für euch bereitgestellt.“

Schutz und Erweiterungen für Unternehmen

Ab 26. Juli könnt ihr allen Unternehmungen – einschließlich Verkaufsmissionen – in privaten Sitzungen nur mit Einladung nachgehen. Registriert euch als VIP, CEO oder MC-President in einer Sitzung nur für Spieler mit Einladung oder in einer Freunde- bzw. Crew-Sitzung und beschafft und verkauft als Geschäftsinhaber in eurem eigenen Tempo oder mit Freunden. Eine neue Sitzung zu starten ist ganz einfach über das Pause-Menü möglich, wo ihr „Neue Sitzung“ unter „Online“ auswählen könnt.

Ihr könnt weiterhin eure Waren in öffentlichen Sitzungen verkaufen. Alle, die das tun, erhalten als Aufwandsentschädigung einen höheren Bonus für hohe Nachfrage.‎

Verbesserungen und Änderungen für Fahrzeuganpassungen

Neben einer Flotte neuer Fahrzeuge, die im Juli, über den späteren Sommer und Herbst hinweg verfügbar sein werden, haben wir einige Änderungen vorgenommen, um den Anregungen einiger unserer Schrauber, den Mitgliedern des LS Car Meet, Automobil-Enthusiasten und anderen nachzukommen. Dazu gehören unter anderem:

Alle Fahrzeuge mit Zugang zum LS Car Meet können mit Reifen mit geringer Haftung ausgestattet werden. Dadurch habt ihr noch mehr Anpassungsmöglichkeiten, wenn ihr Fahrzeuge im LS Car Meet modifiziert.

Fahrzeuge werden schneller geliefert, wenn sie beim Mechaniker angefordert werden.

Es fallen keine Kosten mehr an, wenn ihr das bewaffnete Fahrzeug eines anderen Spielers zerstört. Dadurch wird niemand mehr bestraft, der das Feuer von Angreifenden erwidert (und sie erfolgreich neutralisiert).

Die Avenger und die mobile Kommandozentrale können jetzt alle Fahrzeuge aufnehmen, die hineinpassen – nicht nur bestimmte Fahrzeuge. Als Ausnahme gilt die Oppressor Mk II, die in ihrer eigenen Werkstatt im Terrorbyte modifiziert werden kann.

Die Anzahl der Immobilien, die man besitzen kann, wird von 8 auf 10 erhöht, wodurch der maximale Garagenplatz um bis zu 20 Fahrzeug-Stellplätze erhöht wird.

Die Websites von Legendary Motorsport und Southern San Andreas Super Autos bieten neue Filter- und Auswahloptionen, die auf den Konsolen mit Reitern über L1/R1 oder LB/RB durchgeschaltet werden können.

Außerdem wird die Effektivität der zielsuchenden Raketen der Pegassi Oppressor Mk II reduziert und Gegenmaßnahmen haben verlängerte Cooldown-Zeiten und die Anzahl der möglichen Verwendung wird reduziert. Der Hubschrauber Sparrow kann im U-Boot Kosatka mit der Düppel- und Täuschfackel-Gegenmaßnahmen ausgerüstet werden, um ihn weniger empfindlich gegen bewaffnete Angriffe zu machen. Wie auch in allen anderen Bereichen von GTA Online werden wir weiterhin euer Feedback zu diesen Änderungen und wie sie sich auf das Geschehen in den Straßen von Los Santos auswirken, im Auge behalten.‎

Allgemeine Verbesserungen

Egal, ob ihr Franklin dabei helft, Dr. Dres verschwundene Musik wiederzubeschaffen, im Music Locker eine Party feiert, El Rubios tropischem Rückzugsort einen Besuch abstattet oder einfach nur mit Freunden Chaos in der Stadt verbreitet: alle, die in Southern San Andreas unterwegs sind, können sich ab 26. Juli auf zahlreiche neue – heißersehnte – Verbesserungen freuen:

Wenn ihr am Ende eines Security-Auftrags zur Agentur zurückkehrt, könnt ihr durch den Eingang auf dem Dach eintreten, anstatt durch den Haupteingang im Erdgeschoss gehen zu müssen. Außerdem werden alle, die eine Tuning-Werkstatt betreiben, feststellen, dass Mitarbeiter mit höherer Wahrscheinlichkeit Fahrzeuge ohne Probleme bei Kunden abliefern.

Um die Bewegung innerhalb bestimmter Örtlichkeiten zu erleichtern, könnt ihr demnächst im Diamond Casino, dem Music Locker und in Nachtclubs schnell laufen.

Im Interaktionsmenü könnt ihr die maximale Menge an Munition für alle Waffen auf einmal kaufen. Obendrein habt ihr durch einen einzigen Knopfdruck im Waffenrad schnelleren Zugriff auf Snacks und Rüstung. Beim schnellen Neustart einer gescheiterten Mission sind wieder genauso viele Snacks vorhanden wie beim ursprünglichen Starten der Mission.

Ihr könnt während Missionen Anrufe bestimmter Kontakte wegdrücken, wenn sie Missionen anbieten, und so Anrufe komplett ablehnen, anstatt sie komplett anhören zu müssen, um dann erst aufzulegen.

PC-Spieler können demnächst Textchats in den Einstellungen deaktivieren.

Um Griefing zu reduzieren, haben Kills im freien Modus keine Auswirkung mehr auf die Kill/Todes-Statistik. Künftig wird das Verhältnis nur durch Kills beeinflusst, die in kompetitiven Spielmodi erzielt werden.

Nach eurem ersten Besuch könnt ihr mehr Zeit auf Cayo Perico verbringen und öfter erwischt werden, bevor ihr der Insel verwiesen werdet.

Der Renn-Creator erhält eine Reihe von Updates – darunter: Die Anzahl der Checkpoints, der Spieler in Verwandlungsrennen und der entfernbaren Vorrichtungen, die auf der neuesten Konsolengeneration eingestellt werden kann, wird jeweils erhöht. Außerdem können ab jetzt auf allen Plattformen RC-Bandito-Rennen über den Creator für Spezialfahrzeug-Stuntrennen erstellt werden. Die Option „Als Geist bis zum ersten Kontrollpunkt“ wird bei zusätzlichen Rennkategorien verfügbar sein. Der Option „Vorrichtungen entfernen“ wurden weitere Objekte hinzugefügt. Eine neue Anti-Grief-Ghosting-Option wird ebenfalls eingeführt, um Spieler zu ignorieren, die in die falsche Richtung fahren. Außerdem können Spieler in Zukunft beim Erstellen von Rennen die genaue Tageszeit und die Größe von Checkpoints anpassen.‎

Erhöhte Auszahlungen

The Criminal Enterprises bietet zudem erhöhte Auszahlungen bei einer Reihe von Aktivitäten in GTA Online, um sowohl neuen, als auch erfahrenen Spielern die Freiheit zu geben, das zu spielen, was ihnen am meisten Spaß macht, und schneller das zu bekommen, was sie wollen.

Diese veränderten Auszahlungen sind natürlich mit den laufenden wöchentlichen Boni kombinierbar und multiplizierbar, wodurch ihr künftig während besonderer Events noch höhere Auszahlungen für die Teilnahme an euren Lieblingsspielmodi erhaltet.

Rennen

Die Renn-Community von GTA Online profitiert von generell deutlich höheren GTA$-Auszahlungen. Mit der Veröffentlichung von GTA Online: The Criminal Enterprises schütten alle Standardrennen — einschließlich von Spielern erstellte Rennen — im Durchschnitt 50 % mehr GTA$ aus.

Die gesamte Menge an Preisgeld für Premiumrennen wird ebenfalls erhöht. Diese Rennen schütten die gleichen Auszahlungen an die Fahrer auf dem Podium aus, aber nun erhalten auch die Fahrer auf Platz 4 und niedriger Auszahlungen.

Gegner-Modi

Die Auszahlungen bei allen Gegner-Modi, die es derzeit in GTA Online gibt, werden ebenfalls im Durchschnitt um 50 % erhöht. Das bedeutet, ihr könnt zusätzliche GTA$ verdienen, wenn ihr es mit Gegnern in einzigartigen Modi wie Sumo (Remix), Overtime Rumble und vielen mehr aufnehmt.

Raubüberfälle

Um das Spielen in Gruppen zu fördern, erhalten alle, die bei Heist-Vorbereitungen mitspielen, 50 % mehr GTA$ als momentan. Außerdem:

Der Mindestanteil für Finale liegt dann bei 15 % für jedes Mitglied.

Die Vorbereitungskosten werden generell auf 25.000 GTA$ reduziert

Die folgenden Heist-Finale schütten 75 % GTA$ zusätzlich zur jetzigen Beute aus:

Fleeca-Überfall

Humane-Labs-Überfall

Gefängnisausbruch

Serie-A-Finanzierung

Die folgenden Heist-Finale schütten 50 % GTA$ zusätzlich zur jetzigen Beute aus:

Pacific-Standard-Überfall

Weltuntergangs-Raubüberfall: Akt I

Weltuntergangs-Raubüberfall: Akt II

Weltuntergangs-Raubüberfall: Akt III

Mit diesem Update wird die Cooldown-Zeit für alle Raubüberfälle ausgeglichen, sodass alle einen In-Game-Tag (48 Minuten) lang dauern, wenn sie als Gruppe gespielt werden. Bestimmte Aspekte des Finales des Cayo Perico Heists werden ebenfalls angepasst, um die Zeit, die in GTA Online verbracht wird, besser auszugleichen. Solo-Spieldurchgänge des Finales des Cayo Perico Heists hingegen werden einen Cooldown von drei In-Game Tagen erfordern. Nach dem Diebstahl eines kostbaren Hauptziels im Finale von The Cayo Perico Heist erscheinen Hauptziele in den folgenden 72 Stunden seltener, während der Wert der zusätzlichen Beute steigt. Dies soll die Erkundung und Zusammenarbeit zwischen den Spielern fördern.

Boosts für Organisationen und MC-Mitglieder

Leibwächter, Mitarbeiter und MC-Mitglieder verdienen deutlich mehr GTA$, wenn sie einer Organisation oder einem Motorrad-Club beitreten und an deren Aktivitäten teilnehmen. Wenn ihr nicht gerade damit beschäftigt seid, euren eigenen Laden zu schmeißen, dann tretet Freunden oder anderen Mitspielern bei und kassiert groß ab, ohne eure eigenen Vorräte zu riskieren:

Grundgehälter für Leibwächter, Mitarbeiter und MC-Mitglieder werden verdoppelt, um zu gewährleisten, dass alle fair GTA$ verdienen können, während sie für einen anderen VIP, CEO oder MC-President arbeiten.

Zusätzlich zu den doppelten Gehältern erhalten MC-Mitglieder außerdem höhere Auszahlungen für die Teilnahme an Verkaufsmissionen.

Leibwächter und Mitarbeiter erhalten dann auch Auszahlungen für die Teilnahme an Verkaufsmissionen, um ihre Beteiligung angemessen zu würdigen.

Gebühren für die Umbenennung von Organisationen wurden reduziert.

Auszahlungs-Boosts fürs Einsteigen

Ihr erhaltet eine E-Mail auf eurem iFruit zu den Auszahlungs-Boosts in allen kriminellen Karrieren. Alle CEOs, VIPs und MC-Presidents können von diesen Boni profitieren, auch wenn sie bestimmte Aktivitäten bereits vor dem 26. Juli abgeschlossen haben:

Führungskräfte : Führungskräfte erhalten dreifache Auszahlungen für die neuen Verkaufsmissionen von Mischwaren-Exporten. Ihr könnt über eure Assistenz im Büro darauf zugreifen, sobald ein neues Mitglied der Lagerbelegschaft seine erste Ladung Spezialfracht produziert hat.

: Führungskräfte erhalten dreifache Auszahlungen für die neuen Verkaufsmissionen von Mischwaren-Exporten. Ihr könnt über eure Assistenz im Büro darauf zugreifen, sobald ein neues Mitglied der Lagerbelegschaft seine erste Ladung Spezialfracht produziert hat. Biker : Unternehmen produzieren dreimal so schnell Waren wie normal, bis eure erste Verkaufsmission abgeschlossen ist. Danach produzieren sie mit normaler Geschwindigkeit weiter.

: Unternehmen produzieren dreimal so schnell Waren wie normal, bis eure erste Verkaufsmission abgeschlossen ist. Danach produzieren sie mit normaler Geschwindigkeit weiter. Waffenschmuggler : Für den ersten Forschungsgegenstand wird die Forschungsgeschwindigkeit verdreifacht. Die Produktionsgeschwindigkeit wird ebenfalls verdreifacht, bis die erste Verkaufsmission abgeschlossen ist.

: Für den ersten Forschungsgegenstand wird die Forschungsgeschwindigkeit verdreifacht. Die Produktionsgeschwindigkeit wird ebenfalls verdreifacht, bis die erste Verkaufsmission abgeschlossen ist. Nachtclub-Besitzer : Alle Waren in Konkurrenzkämpfen beinhalten die dreimal so viel wie normal, bis die erste Verkaufsmission abgeschlossen ist. Danach beinhalten sie die normalen Mengen.

: Alle Waren in Konkurrenzkämpfen beinhalten die dreimal so viel wie normal, bis die erste Verkaufsmission abgeschlossen ist. Danach beinhalten sie die normalen Mengen. Eure erste Verkaufsmission für jedes der genannten Unternehmen wird mit einer doppelten GTA$-Auszahlung belohnt.

Zeitlich begrenzte Auszahlungen für MC-Presidents, VIPs und CEOs

Club-Aktivitäten, Club-Herausforderungen, Clubhaus-Missionen und Mitglieder-Herausforderungen schütten für begrenzte Zeit doppelte Auszahlungen aus. VIP-Arbeit schüttet ebenfalls nur für begrenzte Zeit doppelte Auszahlungen aus.