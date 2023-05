Exoprimal: Finale Mission erlaubt, zwischen PvE und PvP zu entscheiden

Autor:, in / Exoprimal

Capcom lässt Spielern in Exoprimal die Wahl, ob die letzte Mission einer Dino-Überlebensrunde PvP, PvE oder zufällig ist.

In der Beta folgte auf fünf PvE-Missionen eine abschließende PvP-Mission wie zum Beispiel „Data Key Security“ und „Energy Taker“. Die Entwickler haben sich nach den Rückmeldungen der teilnehmenden Spieler hingesetzt und eine Wahlmöglichkeit eingebaut. Wer den PvE Modus bevorzugt, tritt nun im Wettrennen das gegnerische Team an. Der Sieg winkt in diesem Modus dem Team, das die Missionsziele schneller erreicht.

Auch im Bereich PvP wird weitergearbeitet, allerdings gibt es dazu noch keine genaueren Details.

“Natürlich haben wir unsere PvP-Spieler nicht vergessen! Wir nehmen derzeit Anpassungen vor, damit Spieler, die PvP bevorzugen, Exoprimal in vollen Zügen genießen können”, schreibt Capcom

Exoprimal erscheint am 14. Juli 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, PlayStation 5 und PlayStation 4. Das Spiel wird dazu direkt im Xbox Game Pass erhältlich sein.