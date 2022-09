Fairy Elements: Königlicher Ritter erhebt sein Schwert im Launch-Trailer

Ein königlicher Ritter rettet in Fairy Elements sein Reich, landet jedoch in der Zukunft, wo ein neues Abenteuer wartet.

Das Rollenspiel Fairy Elements handelt von vom königlichen Ritter Yamato, der sein Königreich mit der Macht eines Schwertes rettete, das eine mysteriöse Kraft innehat, ihn aber 200 Jahre in die Zukunft versetzt.

In der Zukunft trifft er nicht nur auf ein seltsames Wesen, sondern auch ein geheimnisvolles Mädchen. Fortan wird er in ein großes Abenteuer und am Ende auch in ein größeres Schicksal verwickelt.

Während eures Abenteuers nutzt ihr Ressourcen, um Waffen und Rüstung zu erschaffen und zu verstärken, die euch in den rundenbasierten Schlachten dienlich sein werden.

Fairy Elements enthält auch einen Spezialmodus, durch den ihr überall und jederzeit kämpfen könnt, um Ressourcen zum Verstärken zu erhalten.

Weitere Elemente im Spiel sind das Kesselsystem, welches eine einfache Methode darstellt, die Basis-Angriffsstärke von Waffen zu erhöhen sowie Kerker voller unglaublich starker Feinde und mehr.