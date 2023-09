Far Cry 7: Angebliche Details zur nicht-linearen Story

Autor:, in / Far Cry 7

Neue, inoffizielle Details zum nächsten Teil der Spielreihe Far Cry besagen, dass die unter dem Namen Project Blackbird laufende Entwicklung des Spiels im Herbst 2025 auf den Markt kommen soll.

Dazu berichtet Insider Gaming, dass vorherige Gerüchte um den möglichen Spielnamen Far Cry: Rise sowie die fiktive Insel Kimsan als Handlungsort im „Gelben Meer neben Korea“ völlig falsch sind.

Stattdessen steht in Far Cry 7 die Rettung der entführten Familie des Spielers im Mittelpunkt einer nicht-linearen Geschichte. Die wohlhabende Familie wurde von der Verschwörungsgruppe „Söhne der Wahrheit“ entführt. Durch die nicht-lineare Handlung wird nicht vorgegeben, in welcher Reihenfolge die Rettung erfolgen muss. Allerdings können Familienmitglieder getötet werden, was sich auf den weiteren Verlauf auswirken kann.

Wer 100 % im Spiel erreichen will, muss alle Mitglieder retten und die Gruppierung zur Strecke bringen.

Die Rettung der Familie muss weiterhin in einem bestimmten Zeitfenster erfolgen. Die Rede ist von 72 Stunden Ingame bzw. 24 Stunden Echtzeit. Das Spiel pausiert, etwa, wenn man sich in einem sichern Haus befindet. Bedenkt man das Stadium der Entwicklung, könnten sich diesbezüglich noch Änderungen ergeben.

Um den Aufenthaltsort der einzelnen Familienmitglieder herauszufinden, kann eine Verhörtechnik eingesetzt werden. Die erhaltenen Informationen sind aber nicht immer zuverlässig, denn Feinde können lügen, schweigen und manchmal auch das Weite suchen.

Ob sich hier tatsächlich das Grundgerüst für das nächste Far Cry abzeichnen, weiß derzeit nur Ubisoft.