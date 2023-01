Far Cry 7: Actionspiel setzt auf Snowdrop Engine laut Gerücht

Autor:, in / Far Cry 7

Kürzlich tauchten neue Gerüchte auf, denen zufolge Ubisoft aktuell an Far Cry 7 und einem eigenständigen Far Cry-Multiplayer-Spiel arbeitet. An letzterem Projekt soll das Unternehmen schon seit Jahren großes Interesse haben, frühere Versuche allerdings immer wieder gescheitert sein.

Wie Kotaku berichtet, soll Ubisoft CEO Yves Guillemot letzte Woche bei einem firmeninternen Update auf die beiden Far Cry-Projekte verwiesen und diese somit indirekt bestätigt haben. Spezifische Informationen soll Guillemot hingegen nicht verraten haben.

Ein weiteres interessantes Detail, das der Gaming-Webseite vorliegt, ist, dass Far Cry 7 im Gegensatz zu seinen Vorgängern nicht die Dunia Engine verwenden wird und stattdessen auf die Snowdrop Engine als Entwicklungsgrundlage setzt.

Die Snowdrop Engine wurde von Ubisoft bereits für den Shooter The Division 2 genutzt und kommt aktuell auch bei der Entwicklung des hauseigenen Star Wars-Spiels zum Einsatz.