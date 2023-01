Xbox Series X: Phil Spencer: 2022 gab es zu wenig Spiele, 2023 könnte groß werden

Phil Spencer hat in einem ausführlichen Interview mit IGN über das Spieljahr 2022 gesprochen und zugegeben, dass es zu wenig große Spiele für die Xbox-Plattform gab. Dennoch sei er der Auffassung, dass 2023 ein besonderes Jahr für Xbox werden könnte.

„Unsere Verpflichtung gegenüber unseren Fans besteht darin, dass wir regelmäßig großartige Spiele veröffentlichen müssen, die die Leute auf unserer Plattform spielen können, und das haben wir 2022 zweifelsohne nicht in ausreichendem Maße getan“, so Spencer gegenüber IGN. „Und im Grunde genommen liegt das an mir. Ich bin der Kopf des Unternehmens.“

„Wenn ich an die restliche Arbeit denke, die wir in diesem Jahr leisten, wird es ein aufregendes Jahr werden. Aus produktionstechnischer Sicht kommen wir endlich aus dem COVID zu Hause heraus, und ich denke, wir haben einen besseren Arbeitsrhythmus als Industrie und weitere Dinge, die vor sich gehen, und ich bin schon sehr aufgeregt“, sagte Spencer.