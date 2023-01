The Light in the Darkness: 15-minütiges Gameplay-Video veröffentlicht

Autor:, in / The Light in the Darkness

Ein neu veröffentlichtes Video zeigt 15 Minuten Gameplay aus dem Holocaust-Aufklärungsspiel The Light in the Darkness.

The Light in the Darkness hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in Form eines Videospiels über die schreckliche Geschichte des Holocausts aufzuklären und auf diesem Weg die Erinnerung an die Opfer zu bewahren.

Die Geschichte des Spiels dreht sich um eine polnisch-jüdische Einwandererfamilie bestehend aus Moses, Bluma und ihrem Sohn Samuel, die auf der Suche nach einem besseren Leben nach Frankreich kommt.

In einer Zeitspanne, die vor dem Start der Besetzung Frankreichs durch Deutschland startet und bis zu den als Vel D’Hiv-Razzia bekannten Gräueltaten Vichy-Frankreichs reicht, erleben Spieler verschiedene Ereignisse aus dem Leben der dreiköpfigen Familie.

Wie das Ganze in der Praxis aussieht und was The Light in the Darkness spielerisch zu bieten hat, zeigt das neu veröffentlichte 15-minütige Gameplay-Video.

The Light in the Darkness erscheint am 27. Aprils 2023 kostenlos für Xbox, PlayStation und PC.