Xbox Series X: Phil Spencer: Herz und Seele von Halo liegt bei 343

Aufgrund der zahlreichen Entlassungen bei 343 Industries, keimten schnell Gerüchte auf, dass das Studio in Zukunft nur noch zur Koordination von ausgelagerten Halo-Projekten dienen könnte. Dies sei aber absoluter „Schwachsinn“, wie einige sofort klarstellten und auch 343 Industries selbst meldete sich mit klaren Worten an Halo-Fans.

Klare Worte fand auch Phil Spencer und sagte, dass es Halo geben wird, solange es Xbox geben wird!

Im Interview mit IGN bestätigte Phil Spencer dazu, dass 343 Industries weiterhin die zentrale Entwicklungsstelle von Halo und das Studio das Herz und die Seele des Master Chiefs bleiben wird.

„Was wir jetzt tun, ist, dass wir sicherstellen wollen, dass das Führungsteam die nötige Flexibilität hat, um den Plan zu entwickeln, den sie benötigen“, so Spencer. „Und Halo wird weiterhin von entscheidender Bedeutung für die Arbeit von Xbox sein, und 343 ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg von Halo. Was die Support-Studios und andere Dinge angeht, so ist das nur ein Teil der Entwicklung und die Unterstützung durch andere Partner. Aber das Herz und die Seele von Halo liegt bei 343 und dem dortigen Team, und ich habe größtes Vertrauen in das Team, das dort an der Spitze steht, und in den Plan, den sie für die Zukunft haben.“

Auf die Frage, was dieser Plan für die Zukunft beinhalten könnte, vertröstete Spencer darauf, dass 343 es in seiner eigenen Zeit erklären wird, merkte aber an, dass das Team noch „einige andere Dinge hat, einige Gerüchte, einige angekündigte, an denen sie arbeiten.“

„Halo wird in meinen Augen immer eines der Dinge sein, die Teil der Xbox-Geschichte sind, Teil der Grundlage dessen, worum es bei Xbox geht“, fuhr er fort. „Ich gehe davon aus, dass wir Halo so lange unterstützen und weiterentwickeln werden, wie die Xbox eine Plattform ist, auf der die Leute spielen können. Ich denke also, dass die Zeitachse im Einklang mit der Xbox immer weitergeht, und ich möchte sicherstellen, dass das Team so aufgestellt ist, dass es damit Erfolg hat.“

Zu den Entlassungen im Allgemeinen sagte Spencer im weiteren Verlauf des Interviews mit IGN, dass er sich die Auswirkungen auf jeden Einzelnen zu Herzen nimmt. Dazu räumte Phil Spencer offen ein, dass die Tatsache, dass es überhaupt zu Entlassungen kam, bedeutet, dass es ihm nicht gelungen ist, einen „sicheren Raum zu schaffen, in dem die Leute ihre beste Arbeit leisten können„, da er für das Geschäft verantwortlich ist.