Farewell North: Narratives Adventure erscheint im August

Solo-Entwickler Kyle Banks und Indie-Publisher Mooneye Studios kündigten auf der Future Games Show an, dass ihr emotionales narratives Adventure Farewell North diesen Sommer für PC, Switch und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Farewell North ist ein Open-World-Abenteuer, in dem ihr als Border Collie auf einer Reise mit seinem Besitzer durch das schottische Hochland spielt.

Der Collie Chesley, der zu Fuß und mit dem Kanu unterwegs ist, tut sein Bestes, um wieder Farbe in das Leben seines Besitzers zu bringen, während eine Geschichte über Verlust und psychische Gesundheit langsam enthüllt wird und sein geliebtes Herrchen eine Chance auf Heilung hat.

Verschiedene thematische Inseln können in eurem eigenen Tempo erkundet werden, während ihr einige leichte Rätsel löst und euch an die Ereignisse der Vergangenheit erinnert, die dazu führten, dass euer Mensch in eine Depression fiel.

Solo-Entwickler Kyle Banks hat durch seine Devlogs, Discord und TikToks eine starke Community aufgebaut, hat aber bis heute keine weiteren Plattformen außer PC bestätigt und auch kein Veröffentlichungsdatum genannt. Mit dem Release-Termin am 15. August ändert sich dies nun.