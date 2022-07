FIFA 23: Juventus Turin kehrt zurück

Autor:, in / FIFA 23

Juventus Turin kehrt in EA SPORTS FIFA 23 zurück! Passend dazu gibt es einen neuen Trailer und weitere Informationen.

Electronics Arts und Juventus Turin, einer der größten und erfolgreichsten Fußballvereine der Welt, freuen sich über die Bekanntgabe einer mehrjährigen Partnerschaft, mit der Juventus zur berühmten Fußball-Videospielserie von EA SPORTS ab FIFA 23 zurückkehrt.

Durch die Partnerschaft wird EA SPORTS zum exklusiven Sport-Videospiel-Partner von Juventus, mit einer vollständig authentischen In-Game-Integration, die das Allianz-Stadion, zusammen mit dem Logo und den Trikots des Vereins enthält. Beide Partner freuen sich auch auf die Zusammenarbeit mit einer Reihe von Lifestyle- und Kulturinitiativen, die neue Möglichkeiten außerhalb des Fußballs eröffnen.

Neben der Vereinspartnerschaft wird der ehemalige Fußballer Claudio Marchisio als FUT-Hero zurückkehren. Dušan Vlahovic wird als Botschafter für EA SPORTS FIFA 23 fungieren. Marchisio ist bekannt dafür, dass er auf seinem Weg durch die Juventus Akademie zur Vereinslegende und Fanfavoriten wurde.

Er gewann mehrere Scudetto-Titel und festigt diesen Status jetzt mit einem Hero-Item in FIFA 23 Ultimate Team (FUT). FUT-Heroes sind einige der denkwürdigsten Spieler, die der Sport je gesehen hat. Die neuen Items im Spiel stellen die unvergesslichen Momente dar, die sie zu Fanfavoriten und Helden gemacht haben.

Dušan Vlahovic bewies bereits in den letzten Jahren mit einer unglaublichen Torquote, dass er einer der besten jungen Stürmer der Welt ist und wird zum ersten Mal als Spieler in der breiten Liste prominenter Botschafter in EA SPORTS FIFA 23 vertreten sein.

„Wir freuen uns, unser tiefes Engagement für den italienischen Fußball durch diese exklusive Partnerschaft mit Juventus zu bekräftigen“, sagte David Jackson, VP of Brand bei EA SPORTS FIFA. „Dieser phänomenale Klub bedeutet uns und unseren Fans so viel und wird es EA SPORTS ermöglichen, weiterhin die authentischsten und umfassendsten interaktiven Fußballerlebnisse zu liefern, die in FIFA 23 und darüber hinaus möglich sind.“ „Wir sind stolz darauf, an die Seite von EA SPORTS zurückzukehren“, sagte Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer von Juventus. „Die Partnerschaft mit EA SPORTS geht über das Konzept der traditionellen Partnerschaft hinaus. Im gemeinsamen Projekt wollen wir in die Zukunft blicken, mit neuen Generationen sprechen und auf der Welle neuer Trends, urbaner Kultur und Lifestyle reiten. Wir haben uns für EA SPORTS entschieden, um noch einen Schritt weiterzugehen, weil es ein Partner ist, der unsere Vision und unseren Ehrgeiz teilt. Wir freuen uns, diese Reise mit einer Marke zu unternehmen, die sich wie Juventus durch Originalität, Einzigartigkeit und Innovation auszeichnet.“

EA SPORTS entwickelt und veröffentlicht die FIFA-Reihe seit fast 30 Jahren, bietet unübertroffene Authentizität und lässt Spieler und Spielerinnen die Kontrolle über die größten Ligen, Vereine und Spieler in der Welt des Fußballs übernehmen – und das alles mit modernstem Gameplay und Realismus. Spieler und Spielerinnen können die neueste Aufnahme von Juventus Turin in EA SPORTS FIFA 23, FIFA Mobile und FIFA Online erleben.

FIFA 23 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und erscheint am 30. September weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PlayStation 4 und Xbox One. Der Vorabzugriff für die FIFA 23 Ultimate Edition beginnt am 27. September 2022. FIFA 23 kann ab jetzt vorbestellt werden.