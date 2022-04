Final Fantasy IX: Remake nach Kingdom Hearts IV Ankündigung wahrscheinlicher

Autor:, in / Final Fantasy IX

Am Wochenende überraschte Square Enix seine Fans anlässlich des 20. Jubiläums der Kingdom Hearts Videospielreihe mit Neuigkeiten und Ankündigungen. Darunter auch Kingdom Hearts IV.

So ganz überraschend mag die Vorstellung von Kingdom Hearts IV für manche nicht gewesen sein. Denn der Name des Spiels tauchte neben vielen weiteren schon in einem Leak der GeForce-Datenbank auf.

Nun, da sich der nächste Teil der Reihe als wahr herausstellte, besteht die Hoffnung auf ein Remake von Final Fantasy IX, ein Titel, den sich Square Enix hat ebenfalls schützen lassen. Auch ein Remake Final Fantasy Tactics scheint möglich, da sich das japanische Unternehmen „Tactics Ogre Reborn“ auch diesen hat rechtlich schützen lassen.

Es bleibt abzuwarten, wann ein mögliches Remake umgesetzt werden soll. Denn mit Final Fantasy 16, Kingdom Hearts IV, Forspoken, Final Fantasy VII Remake Teil 2 und einem potenziellen Remake von Final Fantasy Tactics hat Square Enix ohnehin schon jede Menge Spiele in der Entwicklung.