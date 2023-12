Final Fantasy VII Rebirth: Exklusivität auf PlayStation beträgt nur drei Monate

Autor:, in / Final Fantasy VII Rebirth

Die zeitliche Exklusivität für Final Fantasy VII Rebirth auf PlayStation 5 dauert nur drei Monate an.

Square Enix zeigt bei den Game Awards in der letzten Woche einen neuen Trailer zu Final Fantasy VII Rebirth. Am 29. Februar 2024 wird das Rollenspiel exklusiv für PlayStation 5 erscheinen. Allerdings handelt es sich um zeitlich eingeschränkte Exklusivität, wie am Ende des Trailers zu lesen ist.

Dem Hinweis zufolge wird Final Fantasy VII Rebirth bis zum 29. Mai 2024 nicht auf anderen Plattformen spielbar sein. Die Exklusivität ist mit nur drei Monaten diesmal ungewöhnlich kurz.

Ab dem 1. Juni 2024 könnte Final Fantasy VII Rebirth somit neben dem PC auch für Xbox Series X|S erscheinen.

Darüber hinaus zeigte man auch den Trailer für den DLC The Rising Tide zum aktuellen Final Fantasy XVI. Dort wurde noch einmal der 31. Dezember 2023 als Ende für die Exklusivität auf der PlayStation-Plattform bestätigt. Ob das Rollenspiel Anfang des Jahres dann auch für Xbox Series X|S erscheint oder nur für den PC, bleibt auch hier abzuwarten.