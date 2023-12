Call of Duty: Modern Warfare III: Entwickler reagieren auf Witz von Kratos-Sprecher

Bei den Game Awards 2023 erlaubte sich Christopher Judge einen Witz auf Kosten von Call of Duty: Modern Warfare III. Die Stimme von Kratos aus den God of War-Videospielen kam eigentlich auf die Bühne, um die Auszeichnung für „Best Performance“ zu überreichen. Dabei scherzte er, dass seine Ansprache nicht wie beim letzten Mal so lange dauern würde. Letztes Mal sei sie länger als die Kampagne des aktuellen Call of Dutys gewesen.

Judge sagte: „Ich werde nicht hier oben stehen und lange Reden halten. Ich werde mich an das Drehbuch halten. Keine achtminütige Rede, wie im letzten Jahr. Aber Spaß beiseite, meine Rede war sogar länger als die diesjährige Call of Duty-Kampagne.“

Nicht witzig fanden es hingegen die Entwickler von Call of Duty: Modern Warfare III. Unter anderem sagte Nelson Plumey, Associate Art Director, God of War-Spiele hätte eine geringere Benutzerbindung als der Shooter. Darcy Sandall von Sledgehammer Games hingegen merkte an, dass solche Bemerkungen fehl am Platz seien und es bei der Veranstaltung darum ginge die Spieleindustrie und seine Erfolge zu feiern.

Die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare III ist mit 3 bis 4 Stunden im Vergleich zu vorherigen Teilen recht kurz ausgefallen. Früheren Berichte nach soll das Spiel in nur 18 Monaten entwickelt worden sein. Auf Plattformen wie Metacritic und Opencritic resultierte das in der schlechtesten Bewertung für ein Hauptspiel der Reihe.