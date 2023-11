Call of Duty: Modern Warfare III: Das am schlechtesten bewertete Hauptspiel

Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Modern Warfare III ist das am schlechtesten bewertete Hauptspiel der Shooter-Reihe.

Auf den Plattformen Metacritic und Opencritic sprechen die aktuellen Bewertungen von Call of Duty: Modern Warfare III klare Worte. Der neuste Teil der Reihe kommt bei Kritikern und Spielern gar nicht gut weg.

Wirft man einen Blick auf die Wertung von Metacritic, so liegt der Score bei 50, basierend auf 33 Rezensionen der Fachpresse. Damit ist es das am schlechtesten bewertete Spiel der Hauptreihe. Nur Call of Duty Ghosts (PC) war mit einem Score von 68 (14 Rezensionen) besser. Die Wertung der Spieler auf Metacritic liegt bei nur 1,4 (424 Bewertungen).

Bei Opencritic sieht es ebenfalls nicht gut aus. Hier liegt der Score, basierend auf 30 Rezensionen bei 56 %. Die Wertung der Spieler liegt bei nur 4 %.

Betrachtet auf die gesamte Franchise, ist Call of Duty: Modern Warfare III das zweitschlechtestes Call of Duty. Nur Call of Duty: Black Ops Declassified für die PS Vita ist mit einem Metacritic-Score von 33 noch schlechter.

Dass der diesjährige Ableger der Shooter-Reihe von Activision nicht gut bei Spielern ankommt, zeigt sich in den aktuellen UK-Charts, wo der Verkauf der physischen Version 25 % hinter dem des Vorgängers Modern Warfare II liegt.