Medieval Dynasty: Zweites Entwickler-Video zum Koop-Modus

Entwickler Render Cube und Publisher Toplitz Productions enthüllen ein neues Insider-Video für den sehnlichst erwarteten Koop-Modus von Medieval Dynasty. In dem Video werden zahlreiche weitere Details zu den Features bekannt gegeben, die das kostenlose Update bereithält, das am 7. Dezember auf Steam veröffentlicht wird. Auf aktuellen Konsolensystemen sowie anderen PC-Plattformen erscheint das Update in der ersten Jahreshälfte 2024.

Die neue Koop-Karte The Oxbow ist eines der umfangreichsten und aufregendsten Updates für Medieval Dynasty seit der Veröffentlichung des Spiels und fügt u. a. neue schillernde Charaktere, neue Missionen sowie einen Editor zur Charakter-Anpassung hinzu. Sowohl Koop-Spieler als auch Solisten können sich an den frischen Aufgaben versuchen und die Bewohner kennenlernen, die das neue Gebiet in Medieval Dynasty ihre Heimat nennen.

Im aktuellen Video gibt es weitere Details zum Charakter-Editor, dem Koop-Spiel, Emotes, Management sowie gefährlichen Liebschaften.