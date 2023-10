Medieval Dynasty: Neuer Koop-Modus und Karte angekündigt

Autor:, in / Medieval Dynasty

Entwickler Render Cube und der Publisher Toplitz Productions freuen sich, den Koop-Modus für Medieval Dynasty für den 7. Dezember 2023 auf Steam anzukündigen. Spieler erhalten die Möglichkeit, in die wundervolle mittelalterliche Welt einzutauchen und die Spielwelt zu erkunden. Spieler von Current-Gen-Konsolen sowie PC-Spieler auf anderen Plattformen werden ab Q1/Q2 2024 eingeladen, die Faszination von Medieval Dynasty mit ihren Freunden zu teilen.

Die neue kooperative Karte ‚The Oxbow‘ präsentiert einen aufregenden neuen Ort, der auch rätselhafte Charaktere, beeindruckende Wahrzeichen und bezaubernde Dörfer bereithält. An der Spitze steht Piastovia, das Herz und die Seele von The Oxbow. Genau hier beginnt eure epische Reise in die Vergangenheit. Erlebt florierende Dörfer, die durch neue Arbeitsplätze eine Lebendigkeit ausstrahlen, wie ihr es euch bisher nur erträumt habt.

Während sich die Bewohner in ihre tägliche Arbeit vertiefen, lauscht ihr den rhythmischen Klängen von Äxten an der Holzfällerstation, dem beruhigenden Rühren der Butterherstellung und genießt den Anblick von im Wind flatternder Wäsche – das mittelalterliche Leben ist in vollem Gange!

Aber das ist noch lange nicht alles! Mit dem Koop-Karten-Update wird gleichzeitig die neue Funktion der Charaktererstellung in Medieval Dynasty eingeführt. Diese bietet euch die Möglichkeit, eure eigenen einzigartigen männlichen und weiblichen Avatare in der reichhaltigen mittelalterlichen Welt des Spiels zu gestalten. Funktionen wie Frisuren, Gesichtsbehaarung, Augenfarbe und Knochenstruktur sind alle anpassbar und verwandeln dein Spielerlebnis in ein wirklich persönliches Abenteuer.

Sowohl Koop- als auch Solo-Spieler von Medieval Dynasty können frische Quests annehmen und die Bewohner des neuen Landes treffen. Die Koop-Karte (auch für Einzelspieler zugänglich) ist eine besondere Neuerung im Rahmen des aktuellen Entwicklungsplans von Medieval Dynasty, dessen Ziel es ist, zahlreiche weitere von der Community gewünschte Funktionen sowie dynamische, immersive Erlebnisse zu bieten.

„Medieval Dynasty ist zu einer lebendigen, atmenden Welt für unsere leidenschaftliche Spielercommunity geworden. Die Oxbow-Koop-Karte und die Charaktererstellung bieten frische Möglichkeiten der Geschichtenerzählung sowie Personalisierung und ermöglichen es den Spielern, ihre eigenen mittelalterlichen Abenteuer zu kreieren“, sagte Matthias Wünsche, CEO der Toplitz Productions GmbH.

„Ich bin sehr glücklich, dass wir das Veröffentlichungsdatum des Koop-Modus mit den Fans von Medieval Dynasty teilen können. Es war eine ziemliche Herausforderung, aber wir konnten die Spieler, die von einer Mehrspielererfahrung in unserem Spiel geträumt haben, nicht enttäuschen. Darüber hinaus haben wir aufmerksam auf ihre Erwartungen hinsichtlich des Koop-Modus gehört. Das gesamte Team gibt sein Bestes, um ihre Erwartungen zu erfüllen“, ergänzt Damian Szymański, CEO von Render Cube S.A.“