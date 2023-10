Rust Console Edition: Jagd nach Süßigkeiten hat begonnen

Autor:, in / Rust Console Edition

Image: Double Eleven Ltd.

Im Survival-Spiel Rust Console Edition hat die Halloween-Saison begonnen. Alle paar Stunden findet beim Halloween Haunted Hunt Event eine Süßigkeitenjagd statt, in der in nur drei Minuten so viel Süßes wie möglich gesammelt werden muss. Wer es unter die Top 5 schaffe, erhält als Belohnung eine spezielle Beutetasche. Süßigkeiten und Beutetaschen können von Schrott bis hin zu einem M249 gegen viele Gegenstände eingetauscht werden. Und auch wer es nicht unter die Besten schafft, kann mit seinen Süßigkeiten für bessere Beute aufwerten.

Während des Events gibt es 40 Süßigkeiten für den Abschluss einer Mission. Eine mittlere und zwei kleine Beutetaschen erhaltet ihr bei einer 3er-Missionskette. Sie enthalten Kostüme (Vogelscheuche oder Mumie), Kisten, Fässer, Waffen, Ressourcen und mehr.

Mit Sichel, Schlachtermesser und Mistgabel gibt es außerdem handelbare Halloween-Gegenstände aus den Taschen, die auch selbst hergestellt werden können. Entsprechende Dekorationen für eure Basis zum Thema Halloween lassen sich ebenfalls herstellen.

Wer sich gerne in Gefahr begibt, kann schließlich Ausschau nach rot gekleideten Wissenschaftlern auf dem Außenposten oder dem Frachtschiff halten. Des Nachts empfiehlt es sich einen Blick hinter sich zu werfen, falls euch die feurigen, flammenden Augen eines Bären oder Wolfs erspähen.