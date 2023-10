Call of Duty: Modern Warfare III: Volle Lobby im Live-Action-Trailer

Call of Duty: Modern Warfare III erweckt die Call of Duty-Lobby in einem neuen Trailer zum Leben.

Activision zeigt den Live-Action-Trailer mit dem Titel „Die Lobby“ für die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare III.

Der Modern Warfare III Trailer erweckt die Lobby eines Call of Duty-Spiels zum Leben, indem er den Operator KillSwitch dabei begleitet, wie er sich auf den Kampf vorbereitet. Er geht durch eine echte Call of Duty-Lobby und beobachtet, wie sich andere Operatoren auf das Spiel vorbereiten, während eine Countdown-Uhr 30 Sekunden bis zum Spielbeginn anzeigt.

Call of Duty-Fan und Musiker 21 Savage, NBA-Star Devin Booker und der britische Künstler Central Cee haben Cameos in dem von Hollywood-Regisseur David Leitch inszenierten Video. Dieses Projekt zeigt außerdem zum ersten Mal Spielcharaktere wie Ghost, Gaz, Makarov, Valeria und Graves neben normalen Spieler und Prominenten.

Der Film endet damit, dass die Persönlichkeiten aus dem wirklichen Leben zu Spielfiguren mit der Botschaft werden „In jedem von uns steckt ein Soldat“. Call of Duty führt den Spruch zum ersten Mal seit 2017 wieder ein und gibt ihm eine neue Bedeutung, um die ständig wachsende Spielergemeinschaft zu repräsentieren.

Der von Ryan Tedder von One Republic komponierte Originaltitel mit den Strophen von 21 Savage und dem von D4vd gesungenen Refrain fängt die Stimmung und den Ton des diesjährigen Call of Duty-Blockbusters ein und wird im Trailer und im Spiel verwendet.

Der Text und die Thematik des Songs vereinen sowohl die Prämisse der Geschichte des Spiels als auch des Trailers in einem Song, der als Hymne für den diesjährigen Start von Modern Warfare III dient. Der Song, Call Me Revenge, ist ab sofort verfügbar.

Der Trailer „Die Lobby“, der frisch veröffentlicht wurde, stammt von dem renommierten Action-Regisseur David Leitch, der bereits bei Bullet Train, Deadpool 2 und John Wick Regie führte. Leitch war vor 20 Jahren selbst Motion-Capture-Darsteller im allerersten Call of Duty-Spiel und unterstreicht damit, dass sich mit dem 20-jährigen Jubiläum der Serie für ihn der Kreis schließt. Das Video zum 20-jährigen Jubiläum von Call of Duty erschien am 5. Oktober.

Tyler Bahl, Head of Marketing bei Activision, erklärte: „Wir feiern diesen monumentalen Meilenstein der Call of Duty-Reihe und glauben dabei, dass es wichtig ist, unsere Spieler-Community durch unsere Arbeit zu ehren. In „The Lobby“ sind zum ersten Mal COD-Spieler, Prominente und Spielcharaktere zu sehen, die sich vor einem Match zusammenfinden. Der Film dient als bewegende Erinnerung an unseren ikonischen Slogan: ‚In jedem von uns steckt ein Soldat‘, den wir mit Begeisterung wieder einführen.“

Call of Duty: Modern Warfare III wird weltweit am 10. November veröffentlicht.