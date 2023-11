Hitman: World of Assassination: Statistiken zur Elusive Target-Mission The Drop

Hitman: World of Assassination veröffentlicht Statistiken zur Elusive Target-Mission „The Drop“.

Seit dem 27. Oktober ist die neue Elusive Target-Mission „The Drop“ in Hitman: World of Assassination verfügbar. Seit dem Start des zeitlich limitierten In-Game-Events haben zahlreiche Agenten den Auftrag in Angriff genommen.

Dazu möchten euch die Entwickler gerne ein paar interessante Statistiken zukommen lassen, wie unterschiedlich Spieler bei der Eliminierung ihres Ziels vorgehen. Klickt auf das Bild, um euch die Statistiken anzuschauen:

In der neuen Mission „The Drop“, die allen Besitzern von Hitman: World of Assassination kostenlos zur Verfügung steht, hat Agent 47 die Aufgabe, Alexios Laskaridis zu eliminieren.

Laskaridis ist ein international bekannter DJ, der sich nebenberuflich als Drogenbaron verdingt und dem Aussehen des weltbekannten DJs Dimitri Vegas nachempfunden ist. Wie die Statistiken beweisen, bietet die Mission zahlreiche Möglichkeiten, die Bedrohung durch den janusköpfigen Musiker während seines Auftritts in einem Berliner Club zu beseitigen.

Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, herauszufinden, wie zur Hölle man einen DJ in einem Berliner Nachclub mit einer Mistgabel killt oder ihr den Rekord für das langsamste Attentat der Welt aufstellen wollt, dann könnt ihr euch noch bis zum 27. November in die Mission stürzen.