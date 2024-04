Hitman: World of Assassination: So schnell ist Sean Bean noch nie gestorben

IO Interactive veröffentlicht eine Infografik, die zeigt, wie sich die Spieler von Hitman: World of Assassination in der Elusive Target-Mission The Undying geschlagen haben.

IO Interactive, unabhängiger Videospiele-Entwickler und Publisher des international preisgekrönten Hitman-Franchise veröffentlicht eine Infografik, die zeigt, wie sich die Spieler bei ihren Versuchen, den schwer zu fassenden Mark Faba (gespielt vom zweifachen BAFTA-Gewinner Sean Bean) auszuschalten, bisher geschlagen haben.

Mit nur noch einer verbleibenden Woche, um das Elusive Target in Hitman: World of Assassination abzuschließen, dürfte dies für all diejenigen Spieler von Interesse sein, die die Mission noch vor sich haben.

52% der Spieler, die bisher ihr Glück gegen The Undying versucht haben, ist es gelungen, Mark Faba zu eliminieren.

Einige haben hierfür den schnellen Weg gewählt, der kürzeste erfolgreiche Versuch hat gerade mal zwölf Sekunden gedauert. Andere haben mit der Zielperson etwas gespielt und The Undying für vier Stunden am Leben gelassen, bevor er letztendlich seinem Schicksal begegnete.

Die Infografik könnt ihr mit einem Klick auf das Vorschaubild betrachten:

The Undying steht bis zum 21. April im Free Starter Pack sowie als Elusive Target-Mission zur Verfügung. Die Spieler haben demnach noch genügend Zeit, um neue Rekorde aufzustellen, die Statistiken zu beeinflussen und sich mit der Eliminierung von The Undying einen Namen zu machen.

Gemeinsam mit The Undying hat IO Interacive das „The Undying Pack“ veröffentlicht. Dieser DLC umfasst permanenten Zugriff auf The Undying als Elusive Target-Auftrag im Arcade-Modus, den „The Ephemeral“-Anzug mit Augenklappe, drei Gegenstände sowie kosmetische Items für das Freelancer-Safehouse.

Die Season of Undying in Hitman: World of Assassination läuft auf Hochtouren und bietet im Verlauf der nächsten Wochen neue Inhalte wie kuratierte Aufträge, Herausforderungen und wiederkehrende Elusive Targets.

Hitman: World of Assassination ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch erhältlich. Das Undying Pack ist ab sofort für 4,99 EUR auf allen Plattformen verfügbar.