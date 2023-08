Hitman: World of Assassination: DLC bringt Street Art-Elemente ins Spiel

Street-Art findet in Spielen immer mehr und mehr Anklang, was sich nicht nur in einem DLC zu Hitman: World of Assassination widerspiegelt. Neben dem Hitman bedient sich zum Beispiel ebenso Street Fighter 6 an den poppigen Elementen der Kunst, in Far Cry 6 ist es verbunden mit einem Zeichen der Revolution.

Im aktuellen Hitmal-Ableger könnt ihr jetzt das Street-Art-Pack kaufen, welches euch Zugang zu neuen Dekorationen für euren Unterschlupf ermöglicht. Selbstverständlich bekommt ihr für euren nächsten Auftrag ebenso neue Kleidungsstücke im poppigen Stil. Natürlich werden euch dazu eine Auswahl an Waffen im auffälligen Dekor bereitgestellt, damit ihr den neuen Trend auch gebührlich ausleben könnt.

Im Paket enthalten sind:

Ein Baseballschläger

Eine schallgedämpfte Pistole

Eine Shotgun

Eine SMG

Eine Assault-Rifle

Eine Sniper-Rifle

Eine Jacke im Graffiti-Stil

Kosmetische Gegenstände für euer Safehouse

Hier gibt es noch einen Trailer zum Street Art Pack: