Hitman: World of Assassination: Elusive Target-Mission mit Star-DJ Dimitri Vegas

Hitman: World of Assassination erhält neue Elusive Target-Mission mit Star-DJ Dimitri Vegas.

IO Interactive hat heute eine brandneue Elusive Target-Mission für Hitman: World of Assassination in Zusammenarbeit mit dem internationalen DJ-Superstar und Schauspieler Dimitri Vegas enthüllt.

Die neue Mission wird später im Jahr für alle Spieler von Hitman: World of Assassination auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC kostenlos verfügbar sein und dreht sich um einen von Dimitri Vergas verkörperten und gesprochenen Charakter.

Dimitri Vegas schlüpft in die Rolle von „The Drop“, einem DJ, der zum Drogenlord aufgestiegen ist und es darauf abgesehen hat, die Szene auf die eine oder andere Weise unter seine Kontrolle zu bringen.

Die neue Mission wurde während eines Auftritts von Dimitri Vegas and Like Mike auf dem Tomorrowland 2023 am 30. Juli enthüllt, dem größten und beliebtesten EDM-Festival der Welt.

„Ich freue mich extrem, Teil der Welt von Hitman zu werden“, meint Dimitri. „Es ist immer spannend, an kreativen Projekten beteiligt zu sein und ich freue mich auf die Reaktionen auf den Charakter, wenn die Mission später im Jahr erscheint.“ „Wir sind erfreut, mit Dimitri Vegas für die neue Elusive Target-Mission in Hitman: World of Assassination zusammenarbeiten zu können,“ sagt Hakan Abrak, CEO von IO Interactive. „Dies wird die erste Elusive Target-Mission seit zwei Jahren und wir freuen uns, sie unserer leidenschaftlichen Community genauso wie Neulingen später dieses Jahr passend zu IO Interactives 25-jährigem Jubiläum kostenlos präsentieren zu können.“

In Hitman: World of Assassination sind Elusive Targets einzigartige, risikoreiche Aufträge, die nur für einen bestimmten Zeitraum verfügbar sind. Diese Missionen sind für alle Spieler kostenlos. Sie haben dabei nur eine einzige Gelegenheit, ihr Ziel zu eliminieren – wenn der Auftrag fehlschlägt, kann er nicht wiederholt werden. Die einzigartigen Belohnungen, die Spieler für die „The Drop“ Elusive Target-Mission bekommen können, werden zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt.

Über Hitman: World of Assassination

Hitman: World of Assassination bringt das Beste aus Hitman 1, Hitman 2 und Hitman 3 in ein Inhaltspaket. Dazu gehören die Hauptkampagne, Contracts-Modus, Escalations, Elusive Target Arcades und Live Content.

Hitman: World of Assassinationenthält auch den „Freelancer“-Modus. Das ist eine neue Möglichkeit, nacheigenen Regeln zu spielen und verbindet Rogue-Like-Elemente und tiefgehende strategische Planung mit einem unendlich wiederholbarem Spielerlebnis.