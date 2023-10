Hitman: World of Assassination: Elusive Target Mission The Drop im Video

Schaut euch in einem neuen Video die neue Elusive Target-Mission The Drop aus Hitman: World of Assassination an.

Ab sofort ist in Hitman: World of Assassination die neue Elusive Target-Mission The Drop verfügbar. In dieser Mission geht es für Agent 47 nach Berlin in einen Club.

Unser Ziel ist die Eliminierung von Alexios Laskaridis. Anfänglich machte Alexios sich einen Namen als DJ und baute sich in dieser Zeit seine Verbindungen zu Drogenbaronen auf, die er dann für seine eigenen Zwecke nutzte, um sich ein Dealer-Netzwerk aufzubauen. Laskaridis ist auf der Suche nach einem Club in Berlin und besucht diesen glücklicherweise persönlich, sodass ihr euch als Agent 47 auf den Weg nach Berlin macht, um den Auftrag auszuführen.

Den Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Gameplay aus der Elusive Target-Mission The Drop gibt es hier:

