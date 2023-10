xScreen für Xbox Series S: xScreen kommt offenbar in Schwarz

In jüngster Vergangenheit wurde die Docking-Station xScreen von Microsoft offiziell lizenziert, bald kommt sie offenbar auch in Schwarz.

Mit einem grandiosen Erfolg auf Kickstarter startete das Projekt xScreen bereits im Dezember 2021 seinen Siegeszug. Nachdem die Docking-Station erst einmal als Zubehör ohne Zertifizierung auf dem Markt einen guten Anklang gefunden hatte, nahm sich Microsoft die Erweiterung für die Xbox Series S vor.

Kurzerhand lizenzierte das Unternehmen den xScreen, der fortan das Siegel „Designed for Xbox“ tragen darf. Damit gilt das Produkt als offiziell kompatibel zur Xbox Series S, da die Qualitätsprüfungen von Microsoft keine Fehler ergaben. Bisher konnte die Station allerdings nur in Weiß gekauft werden, was in Kombination mit der neuen Xbox Series S Carbon Black nicht ganz so gut aussieht, wie die xScreen-Schöpfer selbst anmerkten und dazu ein Bild veröffentlichten, mit dem Hinweis: „In Schwarz, würde es so gut aussehen“.

Doch es ging noch weiter auf dem X-Kanal des Herstellers UPspec Gaming, der ein Bild nachreichte, auf dem ein schwarzes Logo der Station zu sehen ist.

Einer kurzfristigen Ankündigung zur schwarzen Variante des xScreen, passend zur schwarzen Xbox Series S, sollte somit nichts mehr im Wege stehen.