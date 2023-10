xScreen für Xbox Series S: Station bald in Carbon Black erhältlich

Der Wunsch nach einer xScreen in Schwarz geht in Erfüllung: Noch vor Weihnachten startet die Vorbestellung für die Version Carbon Black.

Was vor wenigen Tagen noch ins Reich der Spekulationen gehörte, ist nun offiziell. Die Docking-Station xScreen erscheint auch in Schwarz. Wer sich ein Exemplar sichern möchte, sollte allerdings nicht zu lange warten, denn vor Weihnachten werden nur limitierte Stückzahlen produziert und verschickt.

Wie die Verantwortlichen via X mitteilten, liegt der rabattierte Preis der xScreen in Schwarz bei 199,99 US-Dollar und diese kann ab Ende November zu eben jenem Preis vorbestellt werden.

Die Docking-Station, die also – wie die Xbox Series S – nicht nur in Weiß, sondern auch in Carbon Black verfügbar ist, lässt sich mühelos an die Konsole anschließen und erweitert diese um einen Bildschirm mit Lautsprechern. Was als Projekt auf Kickstarter begann, ist inzwischen übrigens offiziell lizenziert und trägt das Siegel „Designed for Xbox“.