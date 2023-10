Alan Wake 2: Erstes Update verfügbar

Alan Wake 2 ist endlich da und Remedy Entertainment reagiert schnellstmöglich auf das Feedback der Spieler, die einige Fehler im Spiel entdeckt haben. So wurde bereits ein neuer Patch veröffentlicht, der folgende Probleme beseitigt:

PC (1.0.6)

-Bugfixes

-Localization fixes

-Significantly friendlier error message when third-party software stops the game from starting.

PlayStation 5 (1.00.05)

-Bugfixes

-Localization fixes



Xbox Series (1.0.0.4)

-Bugfixes

-Fixed multiple visual issues

-Fixed multiple UI-related issues

-Fixed an issue where players could get stuck in interacts and not exit