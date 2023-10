Assassin’s Creed IV: Black Flag: 34 Millionen Spieler in 10 Jahren

Das kürzlich veröffentlichte Assassin’s Creed Mirage kehrt nach dem teilweise ausufernden Open-World-Gameplay seines Vorgängers Assassin’s Creed Valhalla zu den Wurzeln der Reihe zurück und bietet neben einer kompakteren Welt wieder einen erhöhten Fokus auf Stealth und Parkour-Gameplay.

Mit Assassin’s Creed IV: Black Flag feiert jetzt einer der älteren Ableger, der vielen Fans aufgrund seines einzigartigen karibischen Settings sowie den hervorragend in Szene gesetzten Kämpfen auf Hoher See positiv in Erinnerung geblieben ist, sein 10-jähriges Jubiläum.

Wie Ubisoft bekannt gibt, erlebten seit dem 29. Oktober 2013, als Black Flag für Xbox 360 und PlayStation 3 erschien, (später folgten Versionen für Xbox One, Playstation 4, PC, Wii U und Nintendo Switch) über 34 Millionen Spieler als Edward Kenway das Goldene Zeitalter der Piraterie.