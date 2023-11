Assassin’s Creed IV: Black Flag: Entwickler-Video zum zehnten Geburtstag

In diesem Monat ist es zehn Jahre her, seit Spieler in Assassin’s Creed IV Black Flag in die Rolle von Kapitän Edward Kenway ihr Schiff durch die Karibik steuerten und mit der Crew Shantys sangen.

Anlässlich des runden Geburtstags veröffentlichte Ubisoft ein Video, in dem Lead Writer Darby McDevitt einen Kommentar zur Geschichte des Spiels abgibt.