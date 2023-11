Halo Infinite: Rundflug über die Halo 3 Refueled-Karten

Autor:, in / Halo Infinite

Ein neues Video dürfte so manchen Veteranen in nostalgische Schwingungen versetzen. Es zeigt die Karten aus der Halo 3 Refueled-Playlist, die jetzt in Halo Infinite spielbar ist.

In der Playlist sind diese acht Karten enthalten:

Critical Dewpoint

Sylvanus (Neuinterpretation von Guardian)

Domicile (Neuinterpretation von Construct)

The Pit

Cliffside (Neuinterpretation von Blackout)

High Ground

Isolation

Banished Narrows (Neuinterpretation von Narrows)

Euer Nostalgie-Rundflug über die Karten beginnt hier: