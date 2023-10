Ubisoft: Entwickler gewähren Einblicke in ihre Arbeit

Die Spielentwickler von Ubisoft geben in einem Video interessante Einblicke in ihre Arbeit, und welche Rolle sie darin spielen.

Habt ihr euch nicht schon immer einmal gefragt, wie der freche Chorizo in Far Cry 6 animiert wurde? Oder wer auf die Idee der Geschichte der Rainbow Six Siege Charaktere kam?

Ubisoft löst jetzt das eine oder andere Geheimnis aus ihren heiligen Hallen und zeigt interessante Einblicke in die Produktion ihrer Hits.

Seit über 25 Jahren begleitet Gilles „The Body“ Monteil das Unternehmen als Animationsexperte. Ursprünglich wollte er bei Ubisoft in der Position des Motion Capture Actors einsteigen, was sich allerdings schnell in eine andere Richtung entwickelte. Monteil stand somit nicht nur Modell für das Bewegungsmodell von Altair, Sam Fisher oder dem frechen Hund Chorizo, sondern arbeitete an den finalen Animationen der Charaktere selbst mit.

Wenn ihr noch mehr solcher Geschichten hören möchtet, und der unglaublichen Wandlungen der Talente von Ubisoft beiwohnen wollt, solltet ihr euch das folgende Video nicht entgehen lassen.