Hitman: World of Assassination: Das sind die Sarajevo Six

Ein neuer Trailer zu Hitman: World of Assassination stellt die Ziele der Sarajevo Six-Kampagne vor.

Die Sarajevo Six-Kampagne bietet Spielern von Hitman: World of Assassination zum Preis von 4,99 Euro Zugriff auf sechs Missionen innerhalb einer eigenständigen Geschichte um ehemalige Mitglieder der paramilitärischen Einheit CICADA. Für Game Pass-Abonennten ist das Paket 50 Cent billiger.

Folgende sechs Ziele warten darauf, aus dem Weg geräumt zu werden:

Der Direktor (Paris)

Der Vollstrecker (Sapienza)

Der Entferner (Marrakesch)

Der Veteran (Bangkok)

Der Söldner (Colorado)

Der Controller (Hokkaido)

Ein neu veröffentlichter Trailer zu Hitman: World of Assassination stellt jetzt die Sarajevo Six vor und legt dabei besonderes Augenmerk auf Scott Sano, Codename „Der Direktor“, den es in Paris zu beseitigen gilt.