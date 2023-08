Lies of P: How Many Lies-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Lies of P

Der Souls-like Titel Lies of P erwartet euch heute mit einem neuen „How Many Lies“-Trailer, den ihr euch direkt hier anschauen könnt.

Lies of P erscheint am 19. September und wird direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass erhältlich sein. Zur richtigen Einstimmung gibt es jetzt den neuen Lies of P „How Man Lies“-Trailer für euch: