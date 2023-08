XboxDynasty: Änderungen bei Profilbildern

Autor:, in / XboxDynasty

Wie ihr sicher schon mitbekommen habt, haben wir nicht nur einen neuen Dark Mode auf der Seite eingebaut, sondern in Form von Wartungsarbeiten die Profil- und Profiltitelbilder gelöscht. Grund für die Löschung waren veraltete Datensätze, die die Ladezeiten der Website verlangsamt haben.

Im gleichen Atemzug haben wir die Verhaltensregeln und Bedingungen, die an den Upload von Bildern geknüpft sind und so auch im Impressum und den Nutzungsbedingungen stehen, vor dem Upload aufgeführt. Zahlreiche User haben diese Bedingungen in der Vergangenheit leider nicht beachtet. Demzufolge werden euch vor jedem Upload die ausführlichen Bedingungen für euer Profilbild und euer Profiltitelbild noch einmal angezeigt.

In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass User Flaggen, Wappen oder Ähnliches als ihr Profilbild hochgeladen haben und dabei gegen unsere Hausregeln, dem allgemeinen Verhaltenskodex und gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen haben.

Damit sich jeder noch einmal ein klares Bild von den Bedingungen vor dem Bilder-Upload machen kann, werden jetzt explizit die Regeln vor jedem Upload angezeigt. Lest euch diese Bedingungen unbedingt aufmerksam durch. Scrollt ihr dann weiter herunter, könnt ihr nach den Bedingungen euer eigenes Bild hochladen.