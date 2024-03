Hitman: World of Assassination: Sean Bean Mission kostenlos verfügbar

The Undying mit Sean Bean ist ab sofort kostenlos in Hitman: World of Assassination spielbar.

IO Interactive, unabhängiger Videospiele-Entwickler und Publisher der international preisgekrönten Hitman-Reihe, kündigt die Veröffentlichung des Elusive Targets The Undying in Hitman: World of Assassination an.

The Undying bringt den zweifachen BAFTA-Gewinner Sean Bean in der Rolle des Mark Faba zurück, einem ehemaligen MI5-Agenten, der nun als freischaffender Attentäter agiert und sich als großes Ärgernis für Agent 47 erweist.

Die Mission steht vier Wochen lang für neue Spieler im Free Starter Pack zur Verfügung sowie als reguläres Elusive Target für die Spieler von Hitman: World of Assassination. The Undying ist weltweit auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One-Konsolen, Nintendo Switch und PC erhältlich.

Wie im Launch-Trailer zu sehen ist, werden Spieler die Gelegenheit erhalten, bei der Jagd nach Mark Faba ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Um die Mission abzuschließen und sicherzustellen, dass The Undying nicht zurückkehrt, steht eine Vielzahl an Optionen zur Verfügung. Die Mission findet auf der Miami-Map statt, wo Agent 47 Mark Faba aufhalten muss, bevor dieser seine professionellen Fähigkeiten hinsichtlich Überwachung, Infiltration und Zerstörung einsetzen kann, um einen Auftrag im Rahmen des Global Innovation Race-Events zu erledigen.

Die Mission wird für Neueinsteiger kostenlos im Free Starter Pack spielbar sein. Dabei haben sie die Gelegenheit, die Mission während der Aktionsdauer so oft zu wiederholen, wie sie möchten. Spieler von Hitman: World of Assassination haben kostenlosen Zugriff auf The Undying in Form eines Elusive Target aus Hitman 2. Sie können eine Belohnung freischalten, die sie beim Abschluss der Herausforderung erhalten. Spieler von Hitman: World of Assassination erhalten durch das DLC-Pack dauerhaften Zugriff auf The Undying und Mark Faba als Teil der Elusive Target Arcade.