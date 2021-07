Food Fight: Remake des klassischen Atari-Arcade-Spiels angekündigt

Atari, eine der weltweit bekanntesten Verbrauchermarken und Hersteller interaktiver Unterhaltung, kündigt ein neues, von Grund auf neu entwickeltes Remake des beliebten klassischen Atari-Arcade-Spiels Food Fight an.

Food Fight, das in Zusammenarbeit mit Mega Cat Studios entwickelt wurde und Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommt, zeigt bekannte Gesichter aus dem bahnbrechenden Lieblingsspiel, neu interpretiert als Premiumspiel mit moderner 3D-Grafik, charmanten neuen Charakteren und aktualisierten Spielmechanismen mit Online-Multiplayer-Unterstützung.

Food Fight erscheint zunächst exklusiv für das Atari VCS PC/Konsolen-Hybridsystem und später für Windows PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Dodge! Dip! Dinner Roll!

Food Fight entfesselt alle Arten von Lebensmittel-basierter Raserei auf Spieler, die die Kontrolle über den Food Court übernehmen wollen! Mit Einzelspieler-, Koop- und Online-Multiplayer-Modi bietet das neu gestaltete Spiel eine Fülle potenzieller Gameplay-Szenarien, die durch prozedural generierte Umgebungen unterstützt werden, um sicherzustellen, dass der Essenskampf-Spaß nie langweilig wird.

Die Spieler können aus über 30 individuellen Waffen, Gegenständen und speziellen Sammlungen wählen, die alle ihre eigenen Kücheneigenschaften haben, wie z.B. „glitschig“ oder „klebrig“.

„Wir haben den Fans neue Atari-Inhalte für das VCS versprochen und sind hocherfreut, diese frische, moderne Version eines Videospielklassikers zu enthüllen – ein Spiel, das nur Atari liebevoll und fachkundig kuratieren und als erstes auf das VCS bringen konnte“, sagt Michael Arzt, COO des Atari VCS. „Diese Leistung wäre ohne das leidenschaftliche und engagierte Team von Mega Cat Studios nicht möglich, und wir könnten nicht dankbarer sein, Ataris Food Fight in das moderne Zeitalter zu bringen, wo Fans, alte und neue, das ganze Chaos genießen können, das dieser einzigartige Titel zu bieten hat.“ „Jeder bei Mega Cat ist ein großer Atari-Fan, und von dem Moment an, als das VCS angekündigt wurde, wussten wir, dass wir etwas Besonderes und Neues aus klassischer Atari-IP erschaffen wollten“, sagte James Deighan, CEO von Mega Cat Studios. „Wir arbeiten schon seit einiger Zeit eng mit dem Atari-Team zusammen, freuen uns, dieses großartige Spiel endlich ankündigen zu können, und können es kaum erwarten, im weiteren Verlauf der Entwicklung mehr vom verrückten, lustigen und innovativen Food Fight-Gameplay, den Charakteren und anderen Details zu enthüllen.“

Inspiriert von dem Originalspiel, das 1983 in den Spielhallen und 1986 auf dem Atari 7800 erschien, schlüpft der Spieler in Food Fight in die Rolle von Charley Chuck, einem Jungen, dessen Verlangen nach Eiscreme ihn in Schwierigkeiten mit einer Bande schelmischer Köche – Angelo, Oscar und Zorba – geraten lässt.

Die Spieler müssen mit Schnelligkeit und Gerissenheit ihren Gegnern ausweichen oder einen anderen Weg wählen und sich auf einen intensiven offenen Kampf einlassen, bei dem das Essen die ganze Arbeit macht! Es ist ein befriedigendes Gefecht mit Gewürzspritzern, Explosionen von Vorspeisen und saftigen Schrapnellen.

Food Fight erscheint zuerst auf dem Atari VCS – dem ersten neuen Heimspiel- und Unterhaltungsgerät der kultigen Spielmarke seit 40 Jahren – mit exklusiven Spielinhalten für diese Plattform.

Food Fight ist auch das erste Beispiel für die kürzlich angekündigte Neuausrichtung von Atari auf hochwertige PC- und Konsolenspiele. Weitere Details zum Spiel und zu den Inhalten werden in den kommenden Monaten veröffentlicht.