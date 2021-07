A Memoir Blue: Stimmungsvolle Reise erscheint im Xbox Game Pass

Autor:, in / A Memoir Blue

A Memoir Blue von Cloisters Interactive ist eine ergreifende Geschichte von Mutter und Tochter, die durch geliebte und verdrängte Erinnerungen erlebt wird.

A Memoir Blue ist eine stimmungsvolle Reise durch die Erinnerungen von Miriam: einer Meisterschwimmerin, die am Tag ihres größten Erfolgs in ihren Kindheitserinnerungen an ihre Mutter und eine besondere Reise schwelgt.

Erlebt diese persönliche Geschichte in einer wunderschönen Mischung aus 3D-Animation und handgezeichnetem 2D. Der Spieler kann mit traumhaften Objekten interagieren und spielen, die ihn überraschen und erfreuen werden, während er tiefer in die Geschehnisse an diesem Tag eintaucht.

A Memoir Blue ist eine wunderschön illustrierte Geschichte des magischen Lebens, die zeigt, dass die Vergangenheit ein Rätsel darstellt, das es wert ist, gelöst zu werden.