Forza Horizon 5: 10 Jahre Forza Horizon

Am 23. Oktober 2012 erschien mit Forza Horizon das erste Open-World-Rennspiel von Playground Games und eroberte im Sturm die Herzen der Xbox-Spieler.

Playground Games hat dazu einen ganzen Blog veröffentlicht, um sich noch einmal zurückzuerinnern. Dabei gab das Studio bekannt:

„Es ist 10 Jahre her, dass das Horizon Festival in Colorado seine ersten Armbänder an die Besucher verteilte. Diejenigen, die wegen der Musik kamen, wurden mit einer unvergesslichen Mischung aus Chart-Hits und Indie-Songs verwöhnt, während für diejenigen, die hinter dem Steuer saßen, die Geräusche von knatternden Motoren, dramatischem Reifenquietschen und knallenden Auspufftönen das Herzstück einer Sommer-Playlist waren, die ihresgleichen sucht.“

„Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um uns bei den Millionen von Spielern des Horizon Festivals zu bedanken, die uns auf dieser Reise begleitet haben. Ein besonderes Dankeschön geht an diejenigen, die eine Community geschaffen haben, die Horizon lebt und atmet, denn ohne euch wären wir nicht hier!“

„An alle unsere unglaublich talentierten Inhaltsersteller, von denen, die Videos und Livestreams teilen, bis hin zu den Tunern, Lackierern, Fotografen und EventLab-Erstellern, sowie unseren Community-Leitern, Botschaftern und Moderatoren: Wir erkennen all eure Bemühungen an, wir schätzen euch alle und sind dankbar, die offene Straße mit euch zu teilen.“