Halo Infinite: Gewinner des World Championship 2022 steht fest

Das ganze vergangene Wochenende konntet ihr die Halo World Championship 2022 auch hier auf XboxDynasty mitverfolgen. Täglich haben sich die besten Teams gemessen und um den Titel gekämpft. Am Ende kann es nur einen Gewinner geben und es ist (wieder und wieder) OpTic Gaming.

100s of tournaments.

4 Regionals.

3 Majors.

1 #HaloWC.

The inaugural season of @HCS for #HaloInfinite has been nothing short of incredible, and it's all thanks to the players, partners, and all the fans.

Thank you – we'll see you in Year 2! pic.twitter.com/8ukvI3GsbW

— Halo Esports #HaloWC (@HCS) October 24, 2022