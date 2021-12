Forza Horizon 5: Ferrari Monza SP2 ab sofort für Autopass-Inhaber erhältlich

Autor:, in / Forza Horizon 5

Das zweite von insgesamt 34 Autos des Autopasses ist diese Woche freigeschaltet worden und kann in Forza Horizon 5 abgeholt werden.

Inspiriert von klassischen Modellen und streng limitiert: Das ist die „Icona“-Serie von Ferrari. Der Monza SP2 ist die zweisitzige Variante und kann von Autopass-Besitzern ab sofort in Forza Horizon 5 gefahren werden.

Der Monza SP2 ist damit das zweite brandneue Ferrari-Modell im Spiel, nachdem in der letzten Woche der J50 hinzukam, welcher anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums in Japan gebaut wurde. Auch der Ferrari J50 ist per Autopass erfahrbar.

Autopass für Forza Horizon 5 – 29,23 Euro

Einzelne, bereits veröffentlichte Autos können über den Store für 2,99 Euro erworben werden, sofern ihr es nur auf ein bestimmtes Modell abgesehen habt.