Forza Horizon 5: Festival Playlist belohnt Spieler mit Ferrari 599 GTO

Das Open-World-Rennspiel Forza Horizon 5 bietet seinen Spielern einen riesigen Fuhrpark mit reichlich Auswahl aus verschiedenen Herstellern, Fahrzeugklassen und Modellen.

Da nicht jeder Spieler über das nötige Kleingeld verfügt, um jedes der einzigartigen Autos erwerben zu können, gibt es auch Möglichkeiten, diese durch fahrerisches Können und den Abschluss von Events freizuschalten.

Über die Festival Playlist von Forza Horizon 5 können Spieler aktuell den Ferrari 599 GTO erspielen. Für gerade mal 25 PTS gehört der schicke Flitzer euch.

The 599 GTO has one thing on its mind – grand touring. It's also as rare as it is fast. Only 599 of them were ever produced.

The 2010 Ferrari 599 GTO is yours for 25 PTS on the Festival Playlist. #ForzaHorizon5 pic.twitter.com/TCp8bv4q9e

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) December 23, 2021