Forza Horizon 5: Porsche und mehr im High Performance Update

Microsoft und Playground Games sind weiter fleißig dabei, Forza Horizon 5 mit kostenlosen Updates zu versorgen. Die neueste High Performance-Erweiterung bietet Spielern einen „Horizon Oval Circuit“, vier neue Forza-Autos, die sich durch hohe Leistung auszeichnen und einiges mehr.

Das Update mit neuen Bugfixes könnt ihr euch ab dem 25. April 2023 herunterladen. Los geht es mit den „High Performance“-Inhalten zwei Tage später am 27. April 2023.

Im „Horizon Oval Circuit“ könnt ihr Straßenrennen-Events für Solo-, Kooperativ- und Wettbewerbsspiele starten, eure schnellste Rundenzeit in der Rangliste in Rivals aufstellen und ihn sogar als neuen EventLab-Baustein verwenden.

Für den Horizon Oval Circuit wurden 20 neue Karriere-Auszeichnungen hinzugefügt, zusammen mit der neuen Serienauto-Sammler-Auszeichnung, die jeweils 100 „Career Points“ bringen.

Zusätzlich zum Horizon Oval Circuit gibt es wieder sechs PR-Stunts mit vier Speed Traps, darunter Horizon Baja, East Resort, Pantano Pass und Tulum, sowie zwei Speed Zones, darunter Green Hills und River Run.

Diese sind auf der Karte durch ein einzigartiges Symbol in lila und blauer Farbe sichtbar. Ihr müsst schnell fahren, um in allen Zonen 3 Sterne zu erhalten, da sie nur bis zum Ende der Serie verfügbar sind.

Doch damit nicht genug, denn in in der zweiten Woche der Festival-Playlist müsst ihr das Pinata-Helm-Sammelstück, das ihr in der Umgebung des Horizon Festival Mexico findet, zerstören, um die Herausforderung „Sicherheit geht vor“ abzuschließen und den Chat-Satz „Das ist der Weg“ für Forza LINK freizuschalten.

Die Pinata-Helm-Requisite wurde auch dem EventLab Blueprint Builder in der Kategorie Gameplay hinzugefügt. Dazu könnt ihr neue Profilabzeichen freischalten, je nachdem wie viele einzigartige Autos ihr in eurer Garage habt, wobei doppelte Autos nicht zählen.

Das sind die drei neuen Abzeichen:

Geister-Abzeichen: Besitz von 500 einzigartige Autos

Blaues Herz-Abzeichen: Besitz von 600 einzigartigen Autos

T-Rex-Abzeichen: Besitz von 700 einzigartigen Autos

Playground Games hat darüber hinaus der Charakteranpassung eine neue Funktion hinzugefügt, die die Farbe einer Prothese oder eines Hörgeräts automatisch an den Hautton des Charakters anpasst.

Neue Autos, die zum Motto „High Performance“ passen, dürfen auch nicht fehlen. Hier seht ihr, welche Flitzer auf euch warten:

