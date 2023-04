Marvel Iron Man: Stellenausschreibung deutet Open-World an

Autor:, in / Marvel Iron Man

Eine Stellenausschreibung von EA Motive deutet ein Open-World-Konzept für das kommende Superheldenspiel Marvel Iron Man an.

Seit 2021 arbeitet EA Motive an einem Iron Man-Spiel, bei dem es sich um eine hochwertige AAA-Einzelspielerfahrung auf Basis der Unreal Engine handeln soll.

Bisher gibt es kaum Informationen zum Spiel und auch ein Zeitraum für die Veröffentlichung oder gar ein Datum, sind nicht bekannt.

Neue Hinweise auf das Konzept des Spiels liefert nun eine Stellenausschreibung für einen Senior Writer.

Als Qualifikation für die Stelle setzt EA Motive neben Arbeiten an mindestens zwei AAA-Spielen auch Erfahrungen im Bereich Open-World und nicht linearen Dialogen für Videospiele voraus.

Es scheint also naheliegend, dass Marvel Iron Man auf eine Open-World oder zumindest Open-World Areale setzen und dem Spieler in Sachen Handlung und Dialogen einiges an Entscheidungsfreiheit einräumen könnte.