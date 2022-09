Marvel Iron Man: Mindestens seit Juli 2021 in Entwicklung

Autor:, in / Marvel Iron Man

Das kürzlich angekündigte Marvel Iron Man befindet sich offenbar seit mindestens Juli 2021 in der Entwicklung.

Der zum Publisher Electronic Arts zugehörige Entwickler Motive Studio arbeitet an einem Videospiel zu Marvels Iron Man. Wie man in der letzten Woche ankündigte, befindet sich das bisher namenlose Einzelspieler-Action-Adventure in einer frühen Phase der Entwicklung.

Ein Eintrag im Profil des Senior Environment Artist Jimmy Ho auf LinkedIn gibt jetzt einen Hinweis auf die Entwicklungszeit. Demnach arbeitet Ho seit Juli 2021 an dem Spiel. Es befindet sich daher mindestens seit 15 Monaten in der Mache.

Ho kann aber auch erst später zum Team hinzugestoßen sein. Doch die eigene Aussage des frühen Entwicklungsstadiums bei der Ankündigung passen ebenso zum Eintrag wie der von Erik Marcisak. Der Lead Writer fing ebenfalls im Juli letzten Jahres bei Motive Studios an.